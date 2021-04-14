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【小老闆生意經@iM網欄】小商戶應及早安裝支付工具  望從5,000元消費卷中受惠

名人薈萃 17:03 2021/04/14

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政府推出的5,000元消費卷終於有發放的詳情！早前的《財政預算案》公布，政府將向本地18歲或以上合資格人士發5,000元電子消費券，以助推動本地經濟，惟發放的詳情當時未有及時公布。

 

結果等了又等，本周港府終宣布，甄選了支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四間大營辦商協助推行電子消費券。

 

本來市民對滙豐電子錢包PayMe的期望很大，認為政府是次會透過其應用程式發放消費卷，可惜最後大熱倒灶。不過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK在本地使用的普及度亦很高，預計將惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

 

獲選營辦商稱會減少商戶成本

 

值得留意的是，5,000元消費卷是以連續5個月的形式，向市民派發每月1,000元消費券，而每張電子消費券有限期更為1個月。不少市民期望以消費券作大額消費，例如可以買電子產品、電器，可是，如今每張消費券面值僅1,000元之餘更設有1個月的時限，跟很多市民心中所期望的大有不同。

 

話雖如此，市民希望利用消費券購買電子產品、電器的願望落空，但這5,000元設有時效性，市民仍會想方法在市場上使用這5,000元。如中小商企仍未在商店內安裝支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK等支付工具，如今距離暑假正式發放5,000元仍有一段時間，此時應盡快為商店安裝相關支付程式，好讓商店可以從派發5,000元消費卷政策中受惠。

 

據了解，4間獲選營辦商的相關支付工具手續費高至3%，不少商戶批評部分支付工具普及度不大，難以從中受惠。不過，是次4大營辦商表示會盡量減少本地商戶的安裝及使用成本，特別是中小企因為接受客人以消費券付款所需要的手續費。

 

例如八達通表示會減免本地中小企安裝裝置的費用，稱會豁免銀行帳戶資金轉帳費用直至此計劃結束；拍住賞表示會豁免商戶租機月費等；WeChat Pay HK亦表示會籌辦不同的推廣活動，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。此外，更將推出多種形式的加碼優惠給予用戶或商戶等。4大營辦商均想盡方法去吸引更多人透過旗下的支付工具收取及使用這5,000元消費卷。

 

雖然現時小商戶不能知道這5,000元消費卷能否有效提振店舖的銷情，不過是次安裝八達通等儲值支付工具的成本及手續費較以往優惠，各大商戶亦有機會成為市民5,000元消費卷的潛在消費對象。因此，筆者在此鼓勵小商戶，應及早安裝相關支付工具，希望在消費卷發放期間可中受惠。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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