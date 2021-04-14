【樓市熱話】搬入單位後發現地板傾斜 換地板可解決問題？　網民：不如墊高傢俱算了

買樓考慮的因素十分多，要看風水、格局，甚至座向都要多加留意。若一不小心，看少了東西，買錯了單位就後悔莫及。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己的單位居然傾斜了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有網民指幾乎沒有一個單位是100％的不傾斜，樓主現在有兩個選擇。一、如果相差很多的話，可以考慮做地台，不過所有傢俱都要再次搬走，然後讓裝修師傅在單位的每一個地方重新鋪水泥來解決傾斜問題，再鑿地台。二、如果相差很少，就不如墊高傢俱就算吧。

【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住 網民：有父幹點解唔要？【下一頁】

有人就覺得未必是單位問題，有機會是大廈地基傾斜了，建議他用水平尺量度大廈門口。大廈傾斜也不一定是發展商偷工減料，可能是地殼版塊移動或其他原因。一旦發現，問題就可大可小，大至倒塌，小至升降機失靈。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷