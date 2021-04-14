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【新疆棉風波】「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆番茄　稱人權問題為考慮之一

股市 16:27 2021/04/14

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「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆番茄　稱人權問題為考慮之一

新疆棉風波繼續發酵，並有延伸至其他產業的跡象。日本「番茄醬之王」、蔬果汁「野菜生活100」製造商可果美（KAGOME） 擬於今年內停止進口和使用新疆生產的番茄，KAGOME指出人權問題是考慮因素之一。日媒指出，該決定對KAGOME的營運影響輕微，皆因來自新疆的番茄只佔KAGOME整體生產的約1%。

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不過，是次為日本首次有大型企業因為新疆問題採取停止交易的措施，未知會否影響其他日本企業的決定。

《日經新聞》引述KAGOME發言人指，人權問題已成為作決定的因素之一，但這不是公司停止採購的唯一原因，亦有考慮到成本、品質等問題。過去KAGOME會用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，公司指今年餘下來自新疆的原料用完。

根據聯合國糧食及農業組織，中國為生產番茄最多的國家之一，於2019年產量達6276萬噸，佔全球生產約35%。

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編輯：袁諾曦

經濟 日本 人權 蔬果 果汁

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