【新疆棉風波】「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆番茄　稱人權問題為考慮之一

▲ 「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆番茄 稱人權問題為考慮之一

新疆棉風波繼續發酵，並有延伸至其他產業的跡象。日本「番茄醬之王」、蔬果汁「野菜生活100」製造商可果美（KAGOME） 擬於今年內停止進口和使用新疆生產的番茄，KAGOME指出人權問題是考慮因素之一。日媒指出，該決定對KAGOME的營運影響輕微，皆因來自新疆的番茄只佔KAGOME整體生產的約1%。

重溫新疆棉花事件：「良好棉花聯盟BCI」成員遭內地杯葛，看【下一頁】

不過，是次為日本首次有大型企業因為新疆問題採取停止交易的措施，未知會否影響其他日本企業的決定。

《日經新聞》引述KAGOME發言人指，人權問題已成為作決定的因素之一，但這不是公司停止採購的唯一原因，亦有考慮到成本、品質等問題。過去KAGOME會用新疆產番茄的醬狀加工品作為其茄汁產品原料，公司指今年餘下來自新疆的原料用完。

根據聯合國糧食及農業組織，中國為生產番茄最多的國家之一，於2019年產量達6276萬噸，佔全球生產約35%。

相關文章：【新疆棉】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5% 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

【新疆棉風波】H&M發聲明回應抵制浪潮 將致力重獲中國消費者信任

【新疆棉風波】華為、小米等應用商店據報暫停Nike、Adidas App下載

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦