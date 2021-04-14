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【C家教路@iM網欄】內地基金抱團股逐一擊破 中港兩地市場氣氛差

名人薈萃 08:31 2021/04/14

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自3月底美國總統拜登公佈了一個2.3萬億美元的基建計劃後，美股便連日急升，標普500指數再創歷史新高。最諷刺的是，港股方面沒有怎受惠之餘，表現還是牛皮，恒指維持在29000點以下水平。其中最主要的原因是A股表現疲弱，截至周二（13日），滬深300指數本年至今的表現約下跌5.2%，而美股受「殺估值」重創的納指，現時卻已回升至約7% 左右，可見市場資金都要流向至美股市場。

此外，美市上的中概股亦遭到除牌風險所影響，加上早前Archegos Capital 基金爆倉事件，令部分已受重創的中概股至今仍無法反彈成功。反觀中港兩地股票市場復活節假後的表現，除了受市場情緒主導外，龍頭股持續有不利消息傳出，騰訊控股（00700）南非大股股Nasper 千億港元配股，對手阿里巴巴（09988）亦受國家市場監管總局的反壟斷調查而被重罰約216億元天價罰款。同一時期A股方面，順豐控股（002352）上周四（8日）出人意料地發盈警，令公司股價連續兩日跌停。接著，本周二中國中免 （601888）出第一季度業績前的中午開市後，不到20分鐘內便出現逾40億成交量，並進入跌停狀態。可見最近爆雷的股票都是基金的「抱團股」，去年為基金帶來不俗的回報，現在卻逐一在擊破，令倉位的盈利不斷收縮。

從外圍因素上看，中美關係雖有磨擦，但未有十分激烈的行為出現。上月大家關注的美國國債收益率急升現象亦暫趨穩定，貨幣走勢方面暫時也未見有警號。市場現時面對的問題是去年強勢的股票已失勢，但接任的強勢股未能帶動所屬板塊走勢向好，似乎都是以短炒交易為主，令投資變得不容易。整體而言，筆者認為內地下半年的經濟復甦將是關鍵，同時中美關係亦不容忽視。筆者將會繼續以平衡的心態等待市場氣氛回暖，同時嘗試「跟紅頂白」之餘，也會專注在倉位的風險管理。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有騰訊控股、順豐控股及中國中免的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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