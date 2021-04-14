【美股分析】電動車熱潮後炒乜？　女股神Cathie Wood睇好呢兩大趨勢

ARK Investment創辦人Cathie Wood旗下的ARK系列基金去年表現強勁，引得不少投資者抄功課。有「女股神」之稱的Cathie Wood本周表示，繼Tesla（TSLA）及電動車之後，她認為電子錢包（digital wallets）及基因組學（genomic）將是未來最大的兩個顛覆性趨勢。

電子錢包取代銀行部分角色

Cathie Wood本周二（13日）表示，其團隊對電子錢包感到興奮，認為這些電子錢包、雙邊市場、商家以及消費者將會取替銀行現時所扮演的不少角色，而且電子錢包將提供各種服務，包括借貸、扣賬卡、信用卡、以及買賣股票及比特幣等。

她旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）正重倉Square（SQ）及PayPal（PYPL），當中前者更是ARKK的第二大持倉，佔比超過7%。另外值得留意的是，Square及PayPal皆提供比特幣支付、買賣服務，因此亦可受惠於比特幣本輪升勢。此外，她特意提及中國市場，指微信錢包與支付寶於中國市場佔據了主導地位。

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此外Cathie Wood還大為看好基因組學，ARK系列7隻基金當中，ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）就專注投資於這一方向。她於訪問中表示，過往過半的醫療診斷皆是憑藉估測及經驗，而基因序列（DNA sequencing）未來會將科學引入醫療決策當中，開創歷史先河，未來甚至會幫助治愈包括癌症在內的絕症。

ARKG前10大持倉

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編輯：李勝男