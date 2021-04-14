  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】電動車熱潮後炒乜？　女股神Cathie Wood睇好呢兩大趨勢

股樓投資 18:30 2021/04/14

分享：

ARK Investment創辦人Cathie Wood旗下的ARK系列基金去年表現強勁，引得不少投資者抄功課。有「女股神」之稱的Cathie Wood本周表示，繼Tesla（TSLA）及電動車之後，她認為電子錢包（digital wallets）及基因組學（genomic）將是未來最大的兩個顛覆性趨勢。

電子錢包取代銀行部分角色

Cathie Wood本周二（13日）表示，其團隊對電子錢包感到興奮，認為這些電子錢包、雙邊市場、商家以及消費者將會取替銀行現時所扮演的不少角色，而且電子錢包將提供各種服務，包括借貸、扣賬卡、信用卡、以及買賣股票及比特幣等。

她旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）正重倉Square（SQ）及PayPal（PYPL），當中前者更是ARKK的第二大持倉，佔比超過7%。另外值得留意的是，Square及PayPal皆提供比特幣支付、買賣服務，因此亦可受惠於比特幣本輪升勢。此外，她特意提及中國市場，指微信錢包與支付寶於中國市場佔據了主導地位。

【虛擬貨幣】Coinbase周三掛牌　比特幣再創歷史新高【下一頁

此外Cathie Wood還大為看好基因組學，ARK系列7隻基金當中，ARK Genomic Revolution  ETF（ARKG）就專注投資於這一方向。她於訪問中表示，過往過半的醫療診斷皆是憑藉估測及經驗，而基因序列（DNA sequencing）未來會將科學引入醫療決策當中，開創歷史先河，未來甚至會幫助治愈包括癌症在內的絕症。

ARKG前10大持倉

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

 

相關文章

【美股焦點】契媽太空探索ETF「ARKX」周二上市　京東位列第五大持倉　阿里巴巴、騰訊離奇上榜
2021/03/30
【美股焦點】契媽太空探索ETF「ARKX」周二上市　京東位列第五大持倉　阿里巴巴、騰訊離奇上榜
【美股分析】拜登2萬億美元修基建 三大行業ETF料可受惠
2021/04/02
【美股分析】拜登2萬億美元修基建 三大行業ETF料可受惠
【美股ETF】拜登推2萬億基建方案　11隻清潔能源ETF有望受惠
2021/04/07
【美股ETF】拜登推2萬億基建方案　11隻清潔能源ETF有望受惠
【投資熱話】投資初哥擁20萬在手 問放幾多成身家投資最合適？　網民：初學就唔好 all in
2021/04/07
【投資熱話】投資初哥擁20萬在手 問放幾多成身家投資最合適？　網民：初學就唔好 all in
【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?
2021/04/07
【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?
ETF 虛擬貨幣 比特幣 Tesla PayPal 微信 支付寶 電動車 美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元