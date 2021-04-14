【小米1810】小米日日回購　大摩力撐上調評級　目標價潛在升幅逾2成

小米（01810）公布，周二（13日）以每股24.6至25.05港元價格回購1,600股股份，佔已發行股本的0.06%，合計斥資約3.98億元。自3月31日以來，小米每個交易日都有回購，已合計回購1.203億股股票，斥資共30.9億元。

小米周三（14日）收報25.4元，升2%，成交額24.9億元。

相關文章：【電競手機】小米旗下平價品牌Redmi 月尾發布首款遊戲手機 可能係最平的電競手機？

摩根士丹利發表報告，長期而言，小米結合手機、人工智能物聯網（AIoT）及互聯網的發展模式，盈利能力及競爭力將較高，因此上調小米評級，由「中性」升至「增持」，目標價自24元上調31%，至31.5元，較收市價潛在升幅24%。

相關文章：【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股

報告指，小米長線具有潛在價值，其AIoT及互聯網服務的潛在發展被低估，因市場只關注短期盈利表現，而非行業長期發展。該行採取與市場不同估值方法，對小米手機業務估值較低，對其AIoT及互聯網服務估值較高。

【延伸閱讀】【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明