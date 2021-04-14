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【小米1810】小米日日回購　大摩力撐上調評級　目標價潛在升幅逾2成

股樓投資 19:55 2021/04/14

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小米（01810）公布，周二（13日）以每股24.6至25.05港元價格回購1,600股股份，佔已發行股本的0.06%，合計斥資約3.98億元。自3月31日以來，小米每個交易日都有回購，已合計回購1.203億股股票，斥資共30.9億元。

小米周三（14日）收報25.4元，升2%，成交額24.9億元。

相關文章：【電競手機】小米旗下平價品牌Redmi 月尾發布首款遊戲手機 可能係最平的電競手機？

摩根士丹利發表報告，長期而言，小米結合手機、人工智能物聯網（AIoT）及互聯網的發展模式，盈利能力及競爭力將較高，因此上調小米評級，由「中性」升至「增持」，目標價自24元上調31%，至31.5元，較收市價潛在升幅24%。

相關文章：【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股

報告指，小米長線具有潛在價值，其AIoT及互聯網服務的潛在發展被低估，因市場只關注短期盈利表現，而非行業長期發展。該行採取與市場不同估值方法，對小米手機業務估值較低，對其AIoT及互聯網服務估值較高。

【延伸閱讀】【第2季部署】4月再戰3萬點   值得吼位買入的4大智勝股

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記者：李兆明

小米集團－W（01810） 目標價 小米 潛在升幅 物聯網 人工智能 港股

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