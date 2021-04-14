  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】中銀豁免商戶BoC Bill開戶費及年費　支援4個消費券儲值工具收款

股市 16:18 2021/04/14

分享：

中銀豁免商戶BoC Bill開戶費及年費　支援4個消費券儲值工具收款

政府早前選出4間儲值支付工具營運商，發放5000元電子消費券，冀鼓勵市民消費，但不少中小型商戶過往均未有使用終端機，變相未能受惠消費券計劃。中銀香港 （02388） 就推出優惠，豁免商戶申請「BoC Bill」的開戶費及首年年費，總值3,400元。

陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券｜詳見【下一頁】

BoC Bill是中銀的綜合收款服務，商戶只需一部多功能終端機，即可支援包括4間消費券儲值支付工具在內的主流支付方式，如：支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK、二維碼支付、Visa PayWave、Mastercard PayPass、Apple Pay等。

PayMe用戶超過230萬　竟然落空電子消費券遴選？詳見【下一頁】

即日起至6月30日，商戶成功申請中銀香港「BoC Bill」綜合收款服務，即可豁免總值3,400元的開戶費及首年年費。

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，過去一年「無現金交易」迅速成為零售市場的收付新趨勢，使用及安裝BoC Bill多功能終端機的中小企商戶數目更按年大幅上升超過1倍，涵蓋衣、食、住、行及休閒等不同範疇。

相關文章：

【零售寒冬】周大福逆市挫逾2%　富瑞降評級：近日升勢已反映利好

【電子消費券】澳門公布電子消費優惠計劃優化方案　5000元啟動金加3000元立減額（附短片）

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）

 

編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 金融機構 陳茂波 零售 中銀香港（02388） 電子消費券 香港 八達通 Apple

上一篇文章

【國產疫苗】康希諾生物澄清百萬人測試中未見血栓報告、兩成跌幅縮一半　聲稱與強生阿斯利康「腺病毒載體」不同

下一篇文章

【大行報告】京東加碼社區團購　大行降第一季利潤率預測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）