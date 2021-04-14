【電子消費券】中銀豁免商戶BoC Bill開戶費及年費　支援4個消費券儲值工具收款

▲ 中銀豁免商戶BoC Bill開戶費及年費 支援4個消費券儲值工具收款

政府早前選出4間儲值支付工具營運商，發放5000元電子消費券，冀鼓勵市民消費，但不少中小型商戶過往均未有使用終端機，變相未能受惠消費券計劃。中銀香港 （02388） 就推出優惠，豁免商戶申請「BoC Bill」的開戶費及首年年費，總值3,400元。

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BoC Bill是中銀的綜合收款服務，商戶只需一部多功能終端機，即可支援包括4間消費券儲值支付工具在內的主流支付方式，如：支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK、二維碼支付、Visa PayWave、Mastercard PayPass、Apple Pay等。

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即日起至6月30日，商戶成功申請中銀香港「BoC Bill」綜合收款服務，即可豁免總值3,400元的開戶費及首年年費。

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，過去一年「無現金交易」迅速成為零售市場的收付新趨勢，使用及安裝BoC Bill多功能終端機的中小企商戶數目更按年大幅上升超過1倍，涵蓋衣、食、住、行及休閒等不同範疇。

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編輯：趙穎妍