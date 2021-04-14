拜登邀普京舉行峰會見面 商討烏克蘭局勢

俄羅斯上月突然在烏克蘭邊境集結大量兵力，美國對此十分關注，憂慮當地局勢隨時升溫。美國白宮宣布，美國總統拜登（Joe Biden）曾和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，呼籲俄羅斯為局勢降溫，同時向普京提出，兩人應就烏克蘭問題，在一個第三方國家會面。

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白宮指拜登對俄羅斯軍隊在克里米亞半島，以及烏克蘭邊境集結感到憂慮。他周二（13日）致電普京，在電話中重申美國對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾。是次為拜登上任後，第二次與普京通話。白宮表示拜登在通話中提議，未來在第三國舉行峰會。雙方更談及軍備問題，以及實施下一階段削減戰略武器條約的意見。根據白宮聲稱，拜登向普京表明會積極行動保衛美國國家行益，定必回應俄方的網路入侵及干預選舉等行為。

克里米亞背景

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克里姆林宮同日稍後時間發表聲明表示，是次通話由美方提議進行，雙方就烏克蘭危機交換意見。期間普京表明應基於明斯克協議，會採用政治手段解決烏克蘭問題。克里姆林宮指拜登在通話中表示，美國願意致力實現美俄關係正常化，在伊朗核問題、氣候變化等議題上合作。但俄羅斯並未回應拜登提出的峰會建議。

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拜登上月曾在一次訪問稱普京為殺手，更要其為干預2020年美國大選的行為「付出代價」（will pay a price）。作為回應，俄羅斯召回了俄國駐美國大使，是20年來首次。普京其後祝願拜登「身體健康」（good health），並提議雙方在電視台進行辯論。

責任編輯：李俊儀