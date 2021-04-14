  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】全球去年搶買半導體製造設備　內地採購額首奪第一台灣第二、北美落後

股市 16:13 2021/04/14

分享：

【芯片大戰】全球去年搶買半導體製造設備　內地採購額首奪第一台灣第二、北美落後

芯片供應緊張成為全球面對問題，由國際半導體產業協會（SEMI）統計資料，全球半導體製造設備採購額去年增加19%至712億美元，創出歷來新高。各個地區劃分，面對潛在制裁風險下，內地芯片製造商大舉購入設備作庫存，中國內地採購半導體生產設備金額首次成為全球第一，超越台灣採購金額，日本、韓國採購量都大增，相反美國採購半導體製造設備大跌兩成。

SEMI指出，內地採購額達187.2億美元，按年大增39%，台灣採購金額按年大致持平為171.5億美元，主要由於當地2019年已經大增採購半導體製造設備。同屬生產芯片的主要市場，韓國去年採購量激增61%至160.8億美元，維持全球第三。

華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁，可見【下一頁】

台積電預告3年花1000億美元全球建廠 取消折扣變相加價，可見【下一頁】

北美市場由連續3年增加採購，轉為去年採購額不升反跌，落後於日本，僅購入65.3億美元，約為內地採購量的3分之1。

以不同芯片製造過程的機器計，晶圓加工設備銷售額去年增19%，其他前端段半導體設備增加4%，而組合和封裝設備銷售就增加34%，測產設備就增加20%。

相關文章：

【汽車缺芯】英特爾CEO：冀美重奪全球三分一芯片產能　研自家工廠產芯片、緩解汽車芯片短缺

【芯片大戰】Nvidia推首款自行研製CPU　殺入英特爾最賺錢領域

編輯：麥德銘

經濟 中國 台灣 華為 台積電 晶片

上一篇文章

【大行報告】京東加碼社區團購　大行降第一季利潤率預測

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升403點　科指升2%美團反彈3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）