▲ 【芯片大戰】全球去年搶買半導體製造設備 內地採購額首奪第一台灣第二、北美落後

芯片供應緊張成為全球面對問題，由國際半導體產業協會（SEMI）統計資料，全球半導體製造設備採購額去年增加19%至712億美元，創出歷來新高。各個地區劃分，面對潛在制裁風險下，內地芯片製造商大舉購入設備作庫存，中國內地採購半導體生產設備金額首次成為全球第一，超越台灣採購金額，日本、韓國採購量都大增，相反美國採購半導體製造設備大跌兩成。

SEMI指出，內地採購額達187.2億美元，按年大增39%，台灣採購金額按年大致持平為171.5億美元，主要由於當地2019年已經大增採購半導體製造設備。同屬生產芯片的主要市場，韓國去年採購量激增61%至160.8億美元，維持全球第三。

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北美市場由連續3年增加採購，轉為去年採購額不升反跌，落後於日本，僅購入65.3億美元，約為內地採購量的3分之1。

以不同芯片製造過程的機器計，晶圓加工設備銷售額去年增19%，其他前端段半導體設備增加4%，而組合和封裝設備銷售就增加34%，測產設備就增加20%。

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編輯：麥德銘