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【職場熱話】每次轉工都不放假 直接「工接工」 因不想每天損失800元　網民：這樣計人生太艱苦

理財智慧 18:52 2021/04/14

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有不少人喜歡選擇遞信辭職後空出一段時間休息才去新公司上班，更稱這是放假，但有點人卻喜歡直接上班。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己每次轉工都沒有假放。

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有人同意樓主的想法，指這種心情在放假購物時特別突出。當自己月入三萬時，一放假就等於每天損失一千元。他更稱，如果月入幾十萬，就代表放假損失一萬多元。雖然能和樓主有共鳴，但亦有網民覺得樓主這樣做人實在太累了，什麼事都在斤斤計較，直呼人生太艱難。

【轉工抉擇】新公司近家要輪休 VS 現公司來回兩小時固定放假 如何抉擇？　網民：公司近家已贏十條街【下一頁

有相同經歷的網民分享，當初「工接工」是因為新公司的條件實在太吸引。他還會補錢辭職，直接去新公司工作，一切都是看公司條件。

 

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責任編輯：張瑋婷

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