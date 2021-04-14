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美國韓裔男企圖性侵白人女報復 但遭控告亞裔仇恨犯罪？

環球社會熱點 16:59 2021/04/14

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美國種族歧視問題備受關注，不止有針對少數種裔的仇恨犯罪，亦有人是對白人群體持仇恨態度，令美國真正實現種族共融變得極為困難。美國加州警方周一（12日）指，一名韓裔男性試圖性侵一名白人婦女被捕，男子聲稱要為近來亞裔被襲事件報復。但警方指受害人其實亦是亞裔人士，並加控男子仇恨犯罪。

一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名 【下一頁】
美國加州爾灣警方表示，事發時女子準備下車，回到不遠處的公寓。37歲韓裔男性Michael Sangbong Rhee當時持槍威嚇私家車內的亞裔婦女。命令對方移至私家車後座，否則會面對性命危險。然後Rhee強行打開車輛後座門，企圖性侵受害者。受害女性奮力抵抗，並向趁機附近維修工人大聲呼叫求救。Rhee見事敗，便駕駛其車輛逃離現場。警方透過閉路電視識別出Rhee車牌，最終將他拘捕。

斥亞裔便衣巡警「中國來的混蛋」紐約女被捕 【下一頁】

經過調查後，Rhee坦承控罪，同時透露作案動機源於他認為該名受害者是白人婦女。由於近期美國接連出現歧視亞裔的暴力行為，所以Rhee要向白人群體報復，因而選擇看似白人的受害者施襲。但警方調查後發現，其實女子有亞裔血統。當局亦於Rhee家中發現一把懷疑涉案的BB彈手槍，目前已落案起訴他企圖綁架進行性侵罪，獲准以100萬美元保釋，同時亦加控他仇恨犯罪罪名。

責任編輯：郭麗明

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