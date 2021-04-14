【反壟斷法】內地互聯網平台企業公布承諾書 不實施「二選一」、壟斷等守則

內地近日頻頻有企業因涉壟斷行為而遭罰款。內地12個互聯網平台企業昨發布《依法合規經營承諾》，其中包括百度、美團、新浪微博、字節跳動、拼多多、小紅書等，承諾不實施「二選一」、不實施壟斷協議、不發布違法廣告、不非法收集、濫用個人信息等多項守則，表明會在一個月內全面自我檢查及整改。

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市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開了互聯網平台企業行政指導會。 會議針對平台經濟領域存在的強迫實施「二選一」等問題，提出「五個嚴防」、「五個確保」，明確要求各互聯網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。 國家市場監管總局由昨日起一連3天，將陸續公布34家互聯網平台企業的《依法合規經營承諾》。

34家互聯網平台企業包括：愛奇藝、百度、貝殼找房、滴滴、噹噹網、多點、京東、快手、美團、每日優鮮、奇虎360、去哪兒網、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字節跳動、嗶哩嗶哩、叮咚買菜、餓了麼、國美、盒馬生鮮、拼多多、攜程、小紅書、閲文、蘇寧易購、阿里、貝貝網、蘑菇街、網易（嚴選）、雲集、唯品會及騰訊。

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內地近年加強監管網路平台經濟和金融科技，本月10日已就阿里巴巴集團旗下電商平台的「二選一」行為罰款182億元人民幣。本周一（12日），百勝中國旗下的外送平台「食派士」(Sherpa's)，亦因對平台合作餐廳提出二選一要求，被罰款近117萬元人民幣。

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責任編輯：陳楚琨