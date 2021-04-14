【樓市現象】珀麗灣放盤減價30萬即獲買家洽購 業主即反價10萬元沽出 創同類新高

樓價開始踏入上升軌道，不少業主亦趁勢逐步收窄議幅，部份更出現反價情況，令二手成交步伐稍為放緩，但整體交投氣氛仍然暢旺，創新高成交開始再現。最近珀麗灣一個三房戶以創同類新高成交沽出。

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中原地產資深分區營業經理溫詩雁表示，入市氣氛持續活躍，珀麗灣剛錄得一宗高價成交，單位為6座中層C室，實用面積615平方呎，三房間隔，向東南，享青馬大橋海景。

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單位於去年9月叫價880萬元，本月調整至850萬元，不久便獲買家洽購，業主立即反價10萬元，最終以860萬元沽出，折合實用呎價13,984元，屬同類單位新高價。

溫詩雁表示，買家為用家，見單位質素佳，同類放盤罕有，故此願意以高價承接。原業主則於2007年10月以323萬元買入單位，持貨13年半轉售，帳面獲利537萬元，單位期內升值1.7倍。

溫詩雁續稱，珀麗灣本月至今錄得11宗成交，平均實用呎價約12,627元。

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記者：陳詠妍