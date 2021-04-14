  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股

股樓投資 17:22 2021/04/14

分享：

國信證券香港發表港股第2季投資策略展望，指出本季由於缺乏業績公布及政策出台下，港股料續於區間橫行，難見上行突破或出現向下調整。預期在沒有更多政治或黑天鵝事件出現下，本季港股或出現5大投資主題，分別是科技股、半導體、估值重估、潔淨能源及碳中和，以及環球人員流動重啟受惠股。

【第2季部署】中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股  詳情請看【下一頁

國信證券香港又指，隨著各地疫苗接種加快，部分國家在本季後段達到群體免疫後，國際旅遊活動料逐步恢復。傳統類股份及旅遊相關股受惠下，有望提前一至兩個月起動。該行又預期，反壟斷政策或於9月左右出台，為科技股掃除不確定性下本季有望築底回升。此外，全球缺芯情況預期持續至下半年，加上供應鏈需時重塑，加價潮或持續至下半年。此外，十四五時期潔淨能源消費比重或增至八成，有關政策有助支撐碳中和概念股，保持估值上升空間。

該行又指出，物管、 內房及食品飲料三大板塊，都具估值重估概念。其中一線物管股今年盈利增長，料達高雙位數。上述三個板塊中，國信證券追蹤及看好共27隻港股。

國信證券香港看好受惠估值重估股份一覽：

    點擊圖片放大
    +27
    +26

[第2季部署] 光大證券續看好港股今年表現 建議重點關注3大類股份 本月重點薦買11隻港股  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

糧油食品股 民企內房股 港股

上一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】關注數碼貨幣應用 未來支付新趨勢

下一篇文章

教育局舉辦應用學習課程虛擬展覽2021 幫助學生為未來作好準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物