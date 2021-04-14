【第2季部署】 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股

國信證券香港發表港股第2季投資策略展望，指出本季由於缺乏業績公布及政策出台下，港股料續於區間橫行，難見上行突破或出現向下調整。預期在沒有更多政治或黑天鵝事件出現下，本季港股或出現5大投資主題，分別是科技股、半導體、估值重估、潔淨能源及碳中和，以及環球人員流動重啟受惠股。

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國信證券香港又指，隨著各地疫苗接種加快，部分國家在本季後段達到群體免疫後，國際旅遊活動料逐步恢復。傳統類股份及旅遊相關股受惠下，有望提前一至兩個月起動。該行又預期，反壟斷政策或於9月左右出台，為科技股掃除不確定性下本季有望築底回升。此外，全球缺芯情況預期持續至下半年，加上供應鏈需時重塑，加價潮或持續至下半年。此外，十四五時期潔淨能源消費比重或增至八成，有關政策有助支撐碳中和概念股，保持估值上升空間。

該行又指出，物管、 內房及食品飲料三大板塊，都具估值重估概念。其中一線物管股今年盈利增長，料達高雙位數。上述三個板塊中，國信證券追蹤及看好共27隻港股。

國信證券香港看好受惠估值重估股份一覽：

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