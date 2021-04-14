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【科技股女股神】繼電動車後　Cathie Wood最睇好電子錢包及基因組學具顛覆創新

股市 15:58 2021/04/14

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繼電動車後　Cathie Wood最睇好電子錢包及基因組學

科技股女股神、被稱為「契媽」的ARK Investment創辦人Cathie Wood表示，繼Tesla（美：TSLA）及電動車後，電子錢包（digital wallets）及基因組學（genomic）為下兩個最具顛覆性的大趨勢。現時Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）持有在電子錢包具有主導地位的Square及PayPal，其中，Square更是ARKK的第二大持倉，佔比逾7%。

一文看清Cathie Wood投資策略如何形成，看【下一頁】

Cathie Wood接受《CNBC》訪問時指出，對電子錢包感到興奮，認為電子錢包將會取替銀行今日所扮演的不少角色。她又指，所有金融服務將會適用至電子錢包，包括貸款、扣賬卡、信用卡、股票及比特幣買賣。

至於基因組學，Cathie Wood認為，DNA排序將會首次引入至醫療決定當中，認為將有可能治療癌症等絕症，而直至現在，超過一半的醫療診斷為有一部份是基於估計及經驗。

ARK Genomic Revolution  ETF（ARKG）押注於Exact Sciences及Invitae，其中前者佔比近5%。

Cathie Wood以投資顛覆型創新的股票成名，旗下旗艦基金ARKK在去年錄得超過1670億美元的資金流入，今年以來該基金價格上升2.5%。而ARKG今年以來則上升少於1%。

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編輯：袁諾曦

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