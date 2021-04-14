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【有相睇】屯門新盤快開售　撻着區內樓市　慧豐園兩房破頂　單位有靚裝修兼享全海景

股樓投資 16:10 2021/04/14

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新地（00016）旗下屯門御海灣II開售在即，帶旺區內樓市。中原吳偉國說，慧豐園剛錄得一宗高價成交，成交單位為5座高層F室，實用面積471平方呎，兩房間隔，原叫價688萬元放盤，終減價8萬元，以680萬元易手，實用呎價約14,437元，創屋苑兩房單位新高。

吳偉國續說，買家為外區上車客，看好屯門區基建發展，見近期交投暢旺，加上區內新盤即將開售，料刺激二手價量齊升，故加快入市。據代理提供的相片所見，上址享全海景，並附有雅致裝修，料可節省裝修成本。

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資料顯示，原業主於2016年8月，以420萬元買入單位，持貨近5年，現帳面獲利260萬元，物業期內升值約62%。

【第二季新盤】屯門御海灣II上載樓書　最快周內開價　新地︰「享矜罕優勢」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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