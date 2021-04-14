【HSBC滙豐】滙豐推大灣區企業小程序　目標5年珠三角中小企客戶規模增10倍

▲ 滙豐推大灣區企業小程序 目標5年珠三角中小企客戶規模增10倍

銀行力拓大灣區業務。HSBC滙豐宣布推出「滙豐大灣區企業服務微信小程序」，是專為中小企跨境業務需求而設的流動數碼平台。滙豐表示，視大灣區中小企為發展重心之一，目標未來5年內將珠三角中小企客戶的規模增加10倍。

滙豐新推出的「小程序」，連接至B2B（企業對企業）數碼共享平台「滙豐機滙」，旨在向中小企提供與大灣區相關的分析及市場資訊，並同時使用其他服務功能，如在微信平台實時查詢中港兩地銀行賬戶的結餘。滙豐將於今年稍後，在小程序新增更多功能。

除此以外，為配合區内與日俱增的跨境支付需求，滙豐已全面提升由廣東省到香港的支付服務速度，匯款指示最快可於2分鐘内完成。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，大灣區預期經濟規模將於2030年達4.6萬億美元。隨著區内經濟連繫愈趨緊密，將促進人才交流和加快商業活動增長，客戶對優質跨境銀行服務的需求將更加殷切。

有分析指，目前中小企佔大灣區企業超過9成。滙豐香港工商金融主管方嘯指，大灣區為從事電子商貿、醫療保健、創新科技等各行各業的中小企，帶來新的市場發展機遇。

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