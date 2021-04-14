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【大行報告】京東加碼社區團購　大行降第一季利潤率預測

股市 16:17 2021/04/14

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大行發布京東（09618）首季業績前瞻，廣發證券研報指，預期京東一季度收入增長36.8%，主要由於大家電、數碼等品類增速反彈；就地過年背景下，城市居民網購消費需求增加，春節假期京東的履約能力突出，有望獲得更高市場份額，對衝快消可能存在的高基數影響；APP用户數保持穩健增長，預期下沉進程持續；及3P服務和物流外單收入按年低基數效應明顯。

廣發預期，京東一季度non-GAAP淨利潤率1.9%，因疫情下，京東年活躍用戶重回加速增長，料京東將抓住機會優先考慮規模擴張而非利潤率提升。此外，京喜事業羣2020年12月重組後或加大資源投入力度，社區電商是重要的投入點。

該行認為，京東不會缺席社區電商市場的爭奪，京喜拼拼有可能代替京喜入口成為更有效率的低線市場開拓方式，維持「買入」評級及約449元目標價，即較現價有47%潛在升幅。

大摩下調利潤預測　反映京東投資增加

大摩早前發表報告，預計京東2021年第一季度總收入增長31%，主要是由於春節對快速消費品需求強勁，及家電等主要類別的基數較低；non-GAAP淨利潤率則料按年下降33個基點至1.7%，因社區團購方面的投資不斷增加，以及京東在超市和醫療保健等關鍵類別方面的持續投資。

大摩將公司2021-2023年non-GAAP淨利潤預測分別下調27%/19%/15%，以反映投資增加對利潤率形成的壓力，將京東美股目標價由92美元（359港元）下調至90美元（351港元），評級「增持」。

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編輯：區嘉俊

港股 大行報告 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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