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美國16州大麻合法化　Uber：只要法律允許 考慮提供配送大麻服務

環球政經 16:39 2021/04/14

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美國已有16個州將大麻合法化，Uber行政總裁霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)表示，一旦聯邦法律允許，Uber將提供配送大麻的服務。

近日霍斯勞沙希接受外媒訪問時指出，當大麻合法化時，Uber絕對會檢視相關發展，「當大麻之路暢通無阻時，當聯邦法律生效時，我們絕對會考慮一下。」而目前將專注在食品和酒精等關鍵類別的配送選擇。

美國Pizza迷有福了 披薩連鎖店跟無人駕駛公司合作 推出無人駕駛披薩外賣服務　【下一頁

根據現時聯邦法律，大麻仍屬非法，但部分議員已經表示願意改變政策。在過去幾年，聯邦政府幾乎沒有干預，一直允許各州將毒品合法化。到目前為止，已經有16個州和華盛頓哥倫比亞特區將大麻合法化作娛樂用途。而最新通過大麻合法化的州份是紐約州，該州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 於 3 月 31 日簽署立法，該法也核准大麻產品的送貨服務。

目前加州、內華達州和俄勒岡州規定年滿 21 歲者，可不受限制使用大麻送貨服務。

【延伸閱讀】【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

優步（Uber，美：Uber） 商業法規 Dara Khosrowshahi 美國 Uber
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