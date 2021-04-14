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【虛擬貨幣】Coinbase周三掛牌　比特幣再創歷史新高

股樓投資 16:48 2021/04/14

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近期虛擬貨幣成為市場熱議話題，皆源自全球最大虛擬貨幣交易所Coinbase（COIN）將於本周三（14日）掛牌上市，對整個加密貨幣市場意義重大。受Coinbase上市帶動，比特幣價格進一步攀升，並突破6.4萬美元，續創歷史新高。

據報Coinbase將直接上市，掛牌參考價為250美元，相對應市值達665億美元。不過直接上市參考價是衡量公司財務以及市場情緒而制定，一般較為保守，因此未必就是開盤價，有報道指Coinbase於私募市場的最後交易價格為343.58美元，較參考價高出約27%。

【虛擬貨幣】總市值超1.8萬億美元 3月內或再倍升【下一頁

用戶通過Coinbase可以交易包括比特幣、以太幣等在內的多種虛擬貨幣。根據該公司上周財報顯示，由於虛擬貨幣今年表現強勁，其第一季度收入錄得18億美元，按年大升847％，目前該平台有大約5,600萬名已驗證用戶。

根據Coindesk報價顯示，截至周三下午16時30分，比特幣最高曾見64,829美元，最新報64,521美元，24小時內升3.32%。

全球十大市值最大虛擬貨幣如下：

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編輯：李勝男

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