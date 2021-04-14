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【樓市現象】康怡花園極搶手　放盤一日即沽　買家搶唔到即再追價撲入市

股樓投資 15:38 2021/04/14

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二手交投續旺，再有一線屋苑錄連環成交。中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園4月錄得18宗成交，成交暢旺，平均實用呎價17,878元。其中F座高層14室，業主放盤翌日獲幾組買家前往睇樓，即日易手，更有未能買入該單位的買家立即追價買E座極高層7室，屋苑3日連錄5宗成交，銷情十分熾熱。

【延伸閱讀】【第二季新盤】The Henley第1期快將登場　設「嵌入式露台」　建築設計有咩特別？【下一頁

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楊文傑指，康怡花園F高層14室，實用面積524平方呎，屬兩房間隔，向東北，景觀開揚，業主甫放盤即吸引幾組買家前往睇樓，最終同日以980萬元將單位易手，平均實用呎價18,702元。有買家未能購入該單位，但仍決意入市康怡花園，便隨即追價20萬，以1,000萬元購入同屋苑E座極高層7室，與上述單位為同類單位。

楊文傑補充，原業主於1999年7月以315萬元買入單位，持貨22年，帳面獲利665萬元，單位升值超過2.1倍。

【買樓投資】30年前買太古城　Strong Hold至今賺幾多倍？【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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