瑞士盈豐料市場將強勁復甦 籲留意半導體及動能股

瑞士盈豐資產管理投資管理總監趙國江於網上簡報會上指，年初至今股票的表現跑贏債券，成熟市場的股票價值更再創新高，加上預期全球經濟將強勁復甦，故他重申超配股票、低配債券的資產配置策略。

他認為，近日美國十年債息上升是反映出市場對經濟復甦的預期，而長年期債息較短年期債息高亦反映出市場預期前景正面。現時債息維持於2厘以下，只是回到疫前水平，惟需留意債息的上升速度。他認為短期內美元不會急升，美匯指數只會於90至93的區間浮動。

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美股方面，他指出動能股（Momentum Stocks）於過去幾個月跑輸標普500指數，但其基本因素良好，而且增長快，所以料績後或會迎來一波升浪。另外，他形容半導體為新石油，因其供應鏈脆弱，一旦其中一環出現問題，都將影響到供應，所以認為行業中長線前景理想。

瑞士盈豐銀行研究分析師李思卉指，農曆新年是港股走勢的分水領，因北水流入減少，導致港股轉弱。現時內地投資者的情緒較悲觀，若港股要出現大反彈首先要內地投資情緒改善。中長線而言，投資者可於現時配置港股及A股，但因市場仍然波動，所以不建議作短線操作。

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被問及近日阿里巴巴（09988）被罰182億元人民幣，李思卉表示，近日市場於阿里被罰後，因市場對罰款額有了預期，所以反而轉向樂觀，惟她認為仍有一定不確定性。但當局發布的新一版反壟斷法案條文相對寬鬆，可見當局仍希望鼓勵科技行業發展，而非扼殺其發展空間。

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