【吉利175】吉利母企擬將跑車蓮花及電動車Polestar獨立上市 股價強勢反彈

吉利汽車（00175）母公司江吉利控股集團擬將旗下兩間公司獨立上市， 刺激股價今日強勢反彈， 重越10天綫（約20.1元)，一度升7.6%，高見20.7元，暫為第二大升幅藍籌。

彭博引述市場消息人士透露，吉利控股考慮籌集約10億美元（約78億港元），為旗下英國跑車生產商「蓮花」（Lotus）籌集約10億美元，拓展中國的電動汽車市場，或會令Lotus電動車業務估值達到50億美元。與此同時，吉利控股亦考慮最快明年，透過首次公開招股（IPO）方式，將Lotus業務整體上市，或者只分拆其電動汽車業務上市。一旦作整體上市，其估值或超過150億美元。

大行予吉利最新投資評級及目標價﹕

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另外，華爾街日報引述消息指，吉利控股考慮將其持有的瑞典富豪汽車（Volvo Cars） 旗下電動汽車品牌極星（Polestar ）通過特殊目的收購公司（SPAC）於美國納斯達克上市，市值目標最高達400億美元（約3,120億港元）。

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記者﹕郭秀慧