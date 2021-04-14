【芯片大戰】 中美科技博弈漸趨白熱化　分析指美國難擺脫對台灣芯片供賴

▲ 里昂證券亞洲科技業研究主管侯明孝接受外媒時分析，美國難以降低對台灣芯片依賴，美國企業要建立屬於美國本土的半導體生態圈，恐面臨不少挑戰。

美國白宮周一就全球芯片短缺展開企業芯片高峰會，邀請台積電（美：TSM，台：2330）、英特爾（Intel）及三星（Samsung）分享關於企業短缺的意見，中企如中芯國際 （00981） 則被排除在外。近日中、美、台之間的芯片角力為全球芯片業發展再添暗湧，里昂證券亞洲科技業研究主管侯明孝接受外媒訪問時分析，美國難以降低對台灣芯片依賴，美國企業要建立屬於美國本土的半導體生態圈，恐面臨不少挑戰。

白宮指芯片會議聽取業界意見，稱未擬有解決方案，詳情可見﹕【下一頁】

侯明孝分析，現時蘋果（美﹕AAPL）、Amazon（美﹕AMZN）、Google（美﹕GOOGL）、高通（美﹕QCOM）等美國科企嚴重依賴台灣半導體代工廠，有高達90%的芯片供應來自台灣。若美企欲分散其芯片供應來源，建立屬於美國本土的半導體生態圈，將面臨「漫長而具挑戰性」的道路。

美國銀行早前一份研報指，儘管以收入而言，美國半導體業者佔據全球主要市場份額，但亞洲才是芯片製造主力。該報告指，目前全球逾7成半芯片由亞洲國家製造，當中尤以南韓及台灣處領先地位。

中芯與台積電技術差距現差6年

芯片生產供應近月成為中美科技戰焦點，美國早前把7家中國超級電腦機構列入制裁名單，昨日則有報道指，傳台積電已停止從名單上的其中一間公司（天津飛騰信息技術有限公司，Tianjin Phytium Information Technology）接收新訂單。中美科技博弈漸趨白熱化，佔據全球逾半芯片市場市佔率的台積電則成關鍵玩家。

侯明孝指，現時台積電與中芯國際的技術差距相差約6年，預料在5年內，若中芯無法提升其芯片製造能力的技術，差距將進一步擴大，屆時中芯及台積電的技術差距將相差7至9年。

兩圖看懂台積電芯片霸權，詳情可見﹕【下一頁】

宏觀來看，侯明孝表示，未來5至10年期間，中美兩國開始發展本土芯片供應生產鏈，屆時全球半導體生態圈將趨向兩極，分別由中國及美國主導。他預計，中芯將成為中國半導體生態圈的中心，而英特爾則成為美國圈內主力。

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編輯﹕賴奕羚