【筍工推介】政府產業署聘行政助理 非公務員合約條款 月薪2.8萬 你又有否資格？

政府近日頻頻請人，政府產業署亦有招聘空缺。政府產業署的主要工作是善用現有的政府土地和物業以應付政府的需求，有效率地管理政府物業，以及翻新政府物業。今次【筍工推介】政府產業署聘請行政助理，月薪為28,930元，職位按非公務員的合約條款聘請，合約期為12個月。工資那麼吸引，你又有否資格申請？

【專業工種】起薪2.2萬 頂薪4.4萬 警務處招電機技術主任 條件又如何？【下一頁】

入職條件:

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【職場奇聞】與同一人離婚3次結婚4次 申請32日婚假 僱主拒絕反被罰款3千 【下一頁】

工作職責:

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申請手續：

申請人須以通用表格第340號 (3/2013修訂版) 提出申請，申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。申請書填妥後，連同學歷／專業資格證明書、正式修業成績表副本及工作經驗證明文件，須於截止申請日期或之前送達九龍油麻地海庭道十一號西九龍政府合署南座九樓政府產業署人事組 (請在信封面上註明「申請行政助理」)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請書如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並非使用指定的申請表格、或並未夾附所需證明文件，將不予受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接獲通知。如未獲邀參加面試，則可視作已經落選。只有獲選面試者才會得到通知。

聯絡地址：九龍油麻地海庭道十一號西九龍政府合署南座九樓政府產業署人事組

查詢電話：3842 6815/ 3842 6794/ 3842 6795

截止申請日期(日/月/年)：22/04/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂