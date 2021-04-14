【數碼健康】Google推「Heads Up」功能 提醒用戶勿邊行邊用電話

智能手機的出現改變人類生活習慣，蘋果與 Google 兩大手機系統平台，近年都積極推動數碼健康（Digital Wellbeing），免用戶手機成癮。Google的Digital Wellbeing程式提醒用戶勿過度沉迷使用手機，日前Digital Wellbeing就為「低頭族」推出「Heads Up」（看路提醒）功能，希望減少手機用戶在街低頭玩手機而出現的危險情況。

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Google宣布，近日在其健康平台beta版推出全新「Heads Up」功能，當用戶啟動功能後，當手機偵測到使用者在室外並步行中，會不時發出提醒要求用戶抬頭察看四周環境；「Heads Up」主要利用用戶的實際活動和位置數據判斷什麼時候作出提示。

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惟Google 表明，這並不能替代用戶自身專注周遭環境變化，僅作提醒之用。Google亦表示，Heads Up功能現階段只為Google Pixel系列手機提供服務，稍後可能會開放予其他Android手機使用。

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責任編輯：陳楚琨