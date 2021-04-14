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杜特爾特反駁死訊：想我死要再努力啲祈禱

環球社會熱點 15:00 2021/04/14

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菲律賓總統杜特爾特公開駁斥死亡傳聞，稱如果想他死就要更努力祈禱。

菲律賓總統杜特爾特早前連續兩周並未公開露面，杜特爾特女兒上周突然飛往新加坡，外界有傳聞指杜特爾特因健康問題已於新加坡離世。但杜特爾特就公開駁斥死亡傳聞，指自己多日不露面是為了整蠱造謠者，又稱如果想他死就要更努力祈禱。

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76歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）時隔兩周後，於周一（12日）再度公開露面，以駁斥有指他於新加坡去世的傳聞。

杜特爾特更諷刺造謠者：

如果想我死，你就要加倍努力祈禱。

（If you want me to die early, you must pray harder.）

杜特爾特解釋他久未露面是為整蠱造謠者：

我就像個孩子，你愈挑釁我，我就愈要戲弄你。

（I'm like a child that way. The more you provoke me, the more I tease you back）

「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒  【下一頁】 

杜特爾特對上一次公開露面是於上月29日，親自到場接收100萬劑運抵菲律賓的科興疫苗。菲律賓為信奉天主教的國家，他於3月底至4月3日的菲律賓聖周（Holy Week）期間休息一周。

杜特爾特原定於4月7日再次露面發表每周全國電視演説，但有報道指杜特爾特的過百名護衛確診新冠肺炎，這次演説突然取消。他的女兒杜特爾特-卡皮奧（Sara Duterte-Carpio）任職達沃市長，於4月6日更突然帶同兒子飛往新加坡，但拒絕透露原因。

杜特爾特因身體問題前往新加坡求醫的傳聞甚囂塵上，更有指他已經死於新加坡。杜特爾特發言人周一於記者會上回應傳聞，強調杜特爾特沒有患病且身體健康。

責任編輯：鄭錦玲

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