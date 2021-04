杜特爾特反駁死訊：想我死要再努力啲祈禱

菲律賓總統杜特爾特早前連續兩周並未公開露面,杜特爾特女兒上周突然飛往新加坡,外界有傳聞指杜特爾特因健康問題已於新加坡離世。但杜特爾特就公開駁斥死亡傳聞,指自己多日不露面是為了整蠱造謠者,又稱如果想他死就要更努力祈禱。

76歲的杜特爾特(Rodrigo Duterte)時隔兩周後,於周一(12日)再度公開露面,以駁斥有指他於新加坡去世的傳聞。

杜特爾特更諷刺造謠者:

(If you want me to die early, you must pray harder.)

杜特爾特解釋他久未露面是為整蠱造謠者:

我就像個孩子,你愈挑釁我,我就愈要戲弄你。

(I'm like a child that way. The more you provoke me, the more I tease you back)