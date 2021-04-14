旅遊事務署推第二階段「城市景昔」 於五個地區設「AR時鐘」體驗香港歷史全景圖像

旅遊事務署今日（14日）推出第二階段的「城市景昔」旅遊項目，於中環、山頂、深水埗、佐敦和油麻地五個地區的指定地點增設「AR時鐘」，讓市民和旅客利用智能手機，透過擴增實境（AR）和多媒體技術，體驗香港歷史全景圖像和現場真實全景的結合。

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新增的「城市景昔」指定地點共有15個，包括中環遮打花園；山頂獅子亭（設兩組「AR時鐘」）；深水埗的六個指定地點為大埔道（近YHA美荷樓青年旅舍）、大埔道／青山道休憩花園（近嘉頓中心）、青山道（近上李屋花園入口）、南昌街（近南昌街休憩花園入口）、荔枝角道（與石硤尾街交界）和荔枝角道（近雷生春）；佐敦及油麻地六個指定地點則有窩打老道（近油麻地果欄）、眾坊街（近油麻地報案中心）、眾坊街（近天后廟）、彌敦道（與加士居道交界）、佐敦道（近廟街入口）和廣東道（近戲曲中心）。

市民和旅客只需使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃瞄安裝在上述指定地點旅客指示標誌上的「AR時鐘」，便可欣賞由歷史照片或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像。應用程式並設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享「城市景昔」的體驗。

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責任編輯：潘曉豐