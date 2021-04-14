【網絡騙案】Instagram騙案層出不窮　4大招數保你全家幸福

▲ 要應對各種Instagram騙案，Sophos提出4招安全使用Instagram的小貼士。

Instagram已成為我們日常生活的一部分，唯英國廣播公司（BBC）最近指，去年疫情發生以來，Instagram騙案數目急增50％。而網絡騙徒的手法更加層出不窮，網絡安全廠商Sophos就列出幾大常見的instagram騙案。

1. 網絡釣魚騙案

網絡釣魚攻擊者會試圖通過Instagram 私訊或電子郵件發送可疑網絡鏈結，誘騙用戶在虛假登錄頁面上輸入用戶名稱和密碼。騙徒獲取登錄資料後，便能瀏覽用戶個人資料，甚至更改帳戶密碼將用戶拒之門外。最近，虛假的Instagram 「警告」得到廣泛傳播，以下是一個假冒Instagram官方的侵犯版權警告例子：

2. 虛假網絡紅人贊助商

騙徒也同時利用網絡紅人的冒起並發動詐騙。騙徒或冒充知名品牌，並向網絡紅人提出廣告合作協議。如果網絡紅人相信他們收到的合作協議是合法的，他們便會將自己的個人銀行資料拱手相讓，以供品牌「支付」合作費用。

3. 贈品騙案

Instagram上的網絡紅人經常會舉辦贊助商贊助的限時促銷活動，當中一些品牌更會向少數幸運兒提供免費產品或服務。這些贈品通常是奢侈品，讓追蹤者（Followers）有機會贏取名牌服裝，昂貴的手提電腦，AirPods等。

不幸的是，騙徒會冒充知名度高的網絡紅人來通知「幸運兒」已贏取贈品，但他們需要支付「運費」或提供個人資料以領取獎品，騙徒然後就會利用這些資料作不法用途。

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4. 貸款騙案

網絡騙徒會通過Instagram私訊發出低息利率優惠的貸款訊息去吸引目標對象。用戶只需要繳交保證金則可保證享有這個優惠利率。當然，一旦受害人匯出保證金，不論是利率優惠、騙徒，還是款項，通通都會消失得無影無蹤。

5. 投資騙案

這類型的騙案會誘導我們投資在一個可疑的「搵快錢」或「現金反饋」的騙案。同樣地，一旦受害人繳交了金錢，那麼騙徒以及款項都會一併消失。

騙徒通常會展示出名貴汽車和名牌服裝，並聲稱是他們在年輕的時候投資獲利賺來的，繼而遊說受害人投資在他們的生意上。

一開始受害人可能會收到一些表面非常逼真、但內裏全是假數據的電子郵件或網頁，假裝受害人的投資非常成功。有些受害人會因而投資得越來越多資金，甚至說服他們的朋友及家人參與其中，直至騙徒銷聲匿跡。

要應對以上各種Instagram騙案，Sophos提出4招安全使用Instagram的小貼士：

選取恰當的密碼： 請勿與任何網站共用相同的密碼。如果你認為你可能已在假網站上洩露了密碼，要盡快更改密碼。另外，如你沒有任何密碼管理器，可考慮使用密碼管理工具。

請勿與任何網站共用相同的密碼。如果你認為你可能已在假網站上洩露了密碼，要盡快更改密碼。另外，如你沒有任何密碼管理器，可考慮使用密碼管理工具。 不要過度分享生活細節： 今時今日在Instagram上分享生活片段似乎是平常事，但你並不需要分享所有關於自己的事情。此外，在上傳照片之前，請考慮一下誰人或什麼背景在你的照片中出現。

今時今日在Instagram上分享生活片段似乎是平常事，但你並不需要分享所有關於自己的事情。此外，在上傳照片之前，請考慮一下誰人或什麼背景在你的照片中出現。 保持警惕： 如果你認為某些帳戶或訊息很可疑，就不要回應或回覆該帳戶，以及不要點擊他們發放過來的任何鏈結。如果有些事看起來美好得不太真實，那麼就假設它並不真實的。

如果你認為某些帳戶或訊息很可疑，就不要回應或回覆該帳戶，以及不要點擊他們發放過來的任何鏈結。如果有些事看起來美好得不太真實，那麼就假設它並不真實的。 考慮將你的帳戶設置為私人帳戶：如果您不打算成為公開的網絡紅人，或視Instagram為與親密朋友保持聯繫的訊息交流平台，而非用來向所有人介紹自己的話，那麼你或許需要將自己的帳戶轉成不公開，只有你的追蹤者才能看到你的照片及動態。此外，你也需要定期查看您的追蹤者列表，並移除一些你不認識或不想再關注你的人。

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責任編輯：李彥煒