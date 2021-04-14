【虛擬銀行】Mox推信用卡不設逾期還款、超額費用　分階段邀請現有客戶申請

▲ 【虛擬銀行】Mox推Mox Credit不設逾期還款、超額費用 分階段邀請現有客戶申請

距離首間虛擬銀行開業超過一年，當中至少5間虛擬銀行都有推出扣帳卡或戶口扣帳消費服務。其中，本身已推出扣帳卡的Mox，最新就在Mox Card加入以信用額形式消費的Mox Credit，並會提供實體卡。Mox將會分階段邀請現有客戶申請，客戶可將現有的Mox Card即時切換至Mox Credit，隨後將會全面開放申請。

Mox夥Mastercard合作，推出Mox Credit。Mox Credit將不設年費，沒有逾期還款及超額費用，若未能在到期日前繳清結餘將會收取財務費用。另提供長達56日的免息還款期，以及到期還款通知。

Mox表示，已大幅簡化客戶申請Mox Credit時提交入息及地址證明文件的流程，客戶亦可即時取得申請結果，獲批後將可即時加入流動錢包、即時消費。

與原有的Mox Card一樣，Mox Credit所有的合資格開支均可賺取CashBack現金回贈，而且是每日結算及存入帳戶，兼享每日利息。

現有客戶申請Mox Credit時，當申請獲批後，原有的Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit，便可使用Mox Card以信用額形式消費。所有每月定時繳付賬單和日後的交易將直接從Mox Credit扣除。

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編輯：趙穎妍