  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】Mox推信用卡不設逾期還款、超額費用　分階段邀請現有客戶申請

Hot Talk 14:50 2021/04/14

分享：

【虛擬銀行】Mox推Mox Credit不設逾期還款、超額費用　分階段邀請現有客戶申請

距離首間虛擬銀行開業超過一年，當中至少5間虛擬銀行都有推出扣帳卡或戶口扣帳消費服務。其中，本身已推出扣帳卡的Mox，最新就在Mox Card加入以信用額形式消費的Mox Credit，並會提供實體卡。Mox將會分階段邀請現有客戶申請，客戶可將現有的Mox Card即時切換至Mox Credit，隨後將會全面開放申請。

Mox夥Mastercard合作，推出Mox Credit。Mox Credit將不設年費，沒有逾期還款及超額費用，若未能在到期日前繳清結餘將會收取財務費用。另提供長達56日的免息還款期，以及到期還款通知。

Mox表示，已大幅簡化客戶申請Mox Credit時提交入息及地址證明文件的流程，客戶亦可即時取得申請結果，獲批後將可即時加入流動錢包、即時消費。

與原有的Mox Card一樣，Mox Credit所有的合資格開支均可賺取CashBack現金回贈，而且是每日結算及存入帳戶，兼享每日利息。

現有客戶申請Mox Credit時，當申請獲批後，原有的Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit，便可使用Mox Card以信用額形式消費。所有每月定時繳付賬單和日後的交易將直接從Mox Credit扣除。

相關文章：

【港元定期存款】虛擬銀行港元3個月定存息加至0.8厘 打入高息榜3甲

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上調9成信貸擔保至500萬元　貿易中小企適用

【虛擬銀行】WeLab Bank預告上半年推貸款　料今年中用戶人數破10萬

 

編輯：趙穎妍

Fintech 金融機構 現金回贈 虛擬銀行 銀行 Mox

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升逾300點　車股造好吉利、比亞迪齊升半成（不斷更新）

下一篇文章

【對沖基金】達里奧策略不中用？　年回報2.6倍中國對沖基金經理：低波動投資在中國行不通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）