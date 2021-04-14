【對沖基金】達里奧策略不中用？　年回報2.6倍中國對沖基金經理：低波動投資在中國行不通

▲ 由李蓓管理的半夏穩定基金去年回報2.6倍，她形容低波動投資在中國行不通（彭博圖片）

資本市場在疫情下大幅波動，對沖基金、家族辦公室等私募資金表現大起大落。內地中小型對沖基金半夏穩健混合宏觀對沖基金去年回報達2.58倍，同期表現冠絕內地宏觀對沖基金，半夏投資創辦人李蓓接受外電訪問時指，過去曾用橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）的低波動分散投資策略，但回報不佳，認為橋水投資路線在中國市場不中用，去年改用更類似索羅斯的槓桿投資方式，看中去年初股市、商品回調，以認沽期權取得厚利。

李蓓在內地對沖基金具相當知名度，在前一對沖基金公司泓湖投資中，曾連續多年年回報逾25%，但2016年內地股災，李蓓和前夫、泓湖投資創辦人梁文濤失和。二人離婚後，李蓓創立半夏投資操盤，其半夏投資管理資產規模僅5億元人民幣，未算突出。

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半夏2019年投資回報約9%，較全球同業8.9%回報相若，但在內地牛市下表現未算突出。李蓓在彭博訪問中表示，當時公司採用類似橋水的策略，分散投資降低波動性，向機構客戶免費提供研報，但未能吸引投資者。她形容：

穩定的回報對習慣短期回報的投資者沒什麼吸引力。中國基金在判斷公司利潤和商品價格方面有明顯優勢。

李蓓繼而更改策略，使用更類似純股對沖基金的策略，以2.5倍至3倍槓桿投資，2020年1月，疫情開始蔓延，經濟漸顯疲弱態勢，選擇做空股票和大宗商品，並形容當時認沽期權「超級便宜」，令半夏穩定基金去年首季回報即達61%。

橋水近年大為看好中國市場，並公布其「全天候中國戰略（All Weather China strategy）」自2018年推出以來，截至去年7月的年化回報率為22%，較橋水旗艦基金Pure Alpha II去年負回報12.6%為佳，但未及李蓓管理的基金。

不過，半夏今年初表現就受制於鋼材商品價格上升，首季回吐13%，但若以股債投資計，半夏仍能保持不失。逾4成內地對沖基金同期錄得虧損，而宏觀對沖基金平均表現則升1%。

對於家族辦公室Archegoes Capital斬倉事件，李蓓認為，半夏的槓桿水平仍相差甚遠，且較Archegoes投資更分散，但認為其策略可持續跑贏類似橋水的對沖基金。

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編輯：麥德銘