【營銷智慧@iM網欄】廣告返唔到數等同失敗? 中小企數碼化前的思想準備

相信在過往一年，大家也感受到網上消費、網上服務的威力，如果筆者跟你說「中小企需要數碼化」便等同和你說「阿媽是女人」一樣，但筆者在和不少中小企傾談時，卻發現他們雖然口說數碼化，但思想上卻未有數碼化的準備。

【營銷智慧@iM網欄】漏斗哲學知易行難 再行銷組合拳打出亮麗銷售額

很多初涉網上世界的中小企都認為，宣傳是網上平台的最大功能，其餘銷售程序也應在線下進行。先不論這種想法如何限制中小企數碼化的想像，即使是網上世界所說的宣傳，也與未有數碼化經驗的中小企所想不同。

網上宣傳不一定能迅速見效，但與傳統的宣傳渠道不同，網上宣傳卻能找出每個環節的問題所在，也能衡量成效。這裡所說的可量化不是指ROI（Return on investment）、ROAS（Return on ad spend），因為由發布廣告與最終促成銷售就有如Ａ直接跳到Ｚ，中間還欠缺很多重要步驟，所以單以廣告費與銷售額的轉換率來衡量成敗是沒有意義的。

筆者所說的量化成效，是需要由Ａ到Ｂ再到C，一環扣一環。以Facebook廣告為例，首先要驗證廣告曝光、觸及與頻率，繼而是帖子互動、點閱率（Click-through rate），如這些數據欠佳，背後或與受眾設定、廣告文案、設計不吸引有關；即使上述數據全數達標，如網站設計過於複雜、不吸引，同樣會阻礙銷售網上宣傳。

上述流程只是簡單列出由發布廣告到促成銷售的基本流程，實際上需要考量的因素還有很多，但關鍵是讓大家了解到網上宣傳的強大之處，就是可以不斷做「身體檢查」，找出出現問題步驟，繼而對症下藥。正如文首所說，網上宣傳只是數碼化的一個環節，中小企昂然走到網上世界前所需的「思想準備」還有不少，往後再談。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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