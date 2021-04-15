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911恐襲20週年前撤軍 英美終揮別阿富汗（第二版）

環球政治 10:32 2021/04/15

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阿富汗戰爭2003年開戰以來，當地至今仍有美國及英國士兵駐紮，撤軍消息屢有傳出，但仍未真正實行。美國總統拜登（Joe Biden）正式宣布從阿富汗撤軍，所有士兵會在今年9月11日前離開阿富汗，終結美國有史以來最長的戰爭。英國有傳亦打算跟隨美國，今年內撤出阿富汗。

美國或派戰艦赴黑海 俄警告隨時插手烏東 【下一頁】

美防長突訪阿富汗 料商討駐守美軍去留 【下一頁】

（第二版加入拜登公布撤軍詳情）

拜登周三（14日）於白宮條約廳宣布從阿富汗撤軍，正是美國前總統喬治布殊（George W. Bush）於2001年10月正式宣戰的地點。拜登稱將由5月1日起撤出大約3,500名美軍，並在9月11日前完成撤軍。

拜登指出他是第4個掌管駐阿富汗美軍的美國總統，不會將駐阿富汗美軍交到下一任美國總統。他表示決定結束這場美國史上最漫長的戰爭，並是時候讓駐守阿富汗的美軍回家。

拜登又表示自基地組織（al-Qaeda）前領袖拉登（Osama bin Laden）身亡以來，該組織在伊拉克和阿富汗的勢力已遭削弱，美軍駐扎於阿富汗的理由已變得愈來愈不明確。拜登強調與其重返與塔利班的戰爭，美國應集中應對在非洲、歐洲和中東威脅日益擴大的恐怖組織。

美國前總統特朗普（Donald Trump）曾與塔利班簽署協議，承諾在今年5月前撤出，但拜登將日子推遲。

英國傳媒亦報稱，英國政府同樣有意在今年9月11日前，撤走所有在阿富汗的英國駐軍，並將在首都喀布爾（Kabul）的軍事訓練學校交還當地政府管理。

根據美國官方資料，駐阿富汗美軍仍有約2500人，英國則有750名駐軍。

責任編輯：吳漢培

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