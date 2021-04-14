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911恐襲20週年前撤軍 英美終揮別阿富汗

環球政治 14:28 2021/04/14

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阿富汗戰爭2003年開戰以來，當地至今仍有美國及英國士兵駐紮，撤軍消息屢有傳出，但仍未真正實行。據傳，美國總統拜登（Joe Biden）即將宣布從阿富汗撤軍，所有士兵會在今年9月11日前離開阿富汗，終結美國有史以來最長的戰爭。英國有傳亦打算跟隨美國，今年內撤出阿富汗。

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美防長突訪阿富汗 料商討駐守美軍去留 【下一頁】

國會消息人士指美國在5月1日開始，陸續安排士兵撤離阿富汗，計劃於今年9月11日，即911恐怖襲擊事件20周年前，撤走所有駐阿富汗士兵。消息人士稱，經評估後認為無需安排長期駐兵應對阿富汗的威脅，以及對付恐怖組織塔利班。拜登政府匿名官員表示，今次撤軍日期經已確定，不會因任何條件改變而變更，不再重蹈過去20年美國政府設定撤軍條件的覆轍。

前總統特朗普（Donald Trump）曾與塔利班簽署協議，承諾在今年5月前撤出，但拜登將日子推遲。

英國傳媒亦報稱，英國政府同樣有意在今年9月11日前，撤走所有在阿富汗的英國駐軍，並將在首都喀布爾（Kabul）的軍事訓練學校交還當地政府管理。

根據美國官方資料，駐阿富汗美軍仍有約2500人，英國則有750名駐軍。

責任編輯：吳漢培

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