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【聯想股價】楊元慶：目標今年ISG、SSG業務收入增兩成

股市 14:24 2021/04/14

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聯想 （00992） 董事長兼行政總裁楊元慶於今日（14日）舉行的誓師大會上提出新一年集團目標，包括在內地及國際市場，推動基礎設施方案業務（ISG）及方案服務業務（SSG）收入增長至少20%。聯想今年2月公布新組織架構，並在本月正式生效。核心業務由智能設備業務（IDG）、基礎設施方案業務（ISG）和全新成立的方案服務業務（SSG）三大業務構成。

根據研究公司Gartner數據，全球首季個人電腦（PC）出貨量大増32%至6990萬部，為過去20年來最高，當中聯想市佔率排名第一，達25.1%。聯想管理層在誓師大會上亦提出新財年目標，包括維持市佔率第一、推動行業領先的盈利能力、在服務上擊敗HP及Dell等。

另外，楊元慶在昨日的誓師大會上，亦透露下新財年目標，包括：PC市場份額超越42%，智能產品營業額同比提升80%，智能基礎設施營業額同比提升15%，智慧服務營業額同比提升36%。

聯想在最新一季度營業額超過增長12%，稅前利潤上升48%。個人電腦與智能設備業務方營業額和利潤雙雙創下歷史新高。

相關文章：【PC】Gartner：全球首季個人電腦出貨量創20年來最大升幅　聯想電腦最受捧

【宅經濟】全球首季PC出貨大升55% 聯想蟬聯首位、蘋果出貨倍增

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編輯：吳敏芳

港股 聯想集團（00992）

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