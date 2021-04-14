【低頭族】Google推出「Heads Up」功能　提醒低頭族「走路要看路」

▲ Google推出的Digital Wellbeing程式，近日就專門針對低頭族設計，新增了Heads Up（看路提醒）功能。

沉迷使用手機在路上容易釀成意外。科技巨頭Google推出的Digital Wellbeing程式，近日就專門針對低頭族設計，新增了Heads Up（看路提醒）功能，盼手機用戶在外出時，減少因為經常低頭玩手機而出現危險情況。

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Google宣布，近日在其健康平台beta版推出全新「Heads Up」功能，Heads Up會透過監察用戶的所在位置和實際活動，來作出提醒。當手機偵測到用戶身處戶外和正在行走中，但手機處於使用狀態，就會定時發出提示，提醒用戶應抬頭察看四周環境。不過Google強調，這並不能替代用戶自身專注周遭環境變化。

Google表示，Heads Up功能現階段只為Google Pixel系列手機提供服務，稍後可能會開放予其他Android手機使用。

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責任編輯：曾曉汶