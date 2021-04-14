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【香港最貴】香港維持全球外派員工最貴住房租金　連續四年奪冠

商業 16:19 2021/04/14

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人力資源顧問機構ECA International公布最新調查，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為10,769美元。

香港租金貴是常態，但原來自疫情爆發後，外派員工的住屋租金有所下調。據人力資源顧問機構ECA International公布最新調查，一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為10,769美元，較2020年下跌5.95%。不過，香港仍然連續第四年，成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。

該機構調查外派員工租用住宅的租金時，發現受疫情影響，外派員工入住高檔地區的住房需求有所減弱，加上疫情嚴重限制海外員工外派至香港、社會政治壓力持續影響香港經濟，令市場對高級住宅的需求大幅降低，住房平均租金下降。

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ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港的租金水平仍遠高於亞洲區其他城市及紐約，繼續高踞榜首。

台灣去年成功抗疫　外派員工住房租金大增
至於亞洲其他地區方面，受住房租金上調帶動，今年所有台灣城市的排名都有所上升，其中以台北最為顯著。外派員工租金最昂貴的十大亞洲城市中，排名第9位，全球外派員工住房租金最昂貴城市第29位。

亞洲城市外派員工租金最昂貴前十位

受住房租金上調帶動，今年所有台灣城市的排名都有所上升。

關禮廉表示，台灣是今年亞太區內住房租金錄得明顯升幅的少數地方之一，現時台北的每月平均住房租金為4,101美金，較去年上升超過5%。

他解釋，住房租金上升由於台灣去年成功控制當地疫情擴散，加上曾外派中國大陸的人員回流，以及當地對主要行業人才的需求急切，故帶來連鎖反應，增加市場對住房的需求。

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責任編輯：馬意文

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