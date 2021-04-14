【創業奇兵】年輕英國醫學博士創業　腦疾病電子醫療儀器攻港

▲ Neuropix創辦人及行政總裁高偉堅（Daniel Ko）表示，抑鬱以及焦慮等神經疾病是常見的都市病，香港本地尤其嚴重，創立公司Neuropix是希望給予腦神經疾病患者，更有效的治療。（李彥煒攝）

香港地生活節奏緊張，近年經濟不景再加上疫情影響，本地失業率創17年新高，生活及精神壓力巨大，容易讓人喘不過氣。

高偉堅於英國曼徹斯特大學（University of Manchester）專門研究腦神經疾病（Neurological Disorders），並在2012年取得醫學博士名銜。及後他繼續向神經疾病領域研究，2013年至2018年，就在法國波爾多大學（University Bordeaux ）研究神經藥理學和醫療設備（Neuropharmacology & Medical devices）領域。

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腦神經疾病都市人常見

高偉堅研究的神經醫學領域包括，如何幫助有抑鬱、焦慮、偏頭痛、癲癇病等與神經病相關的患者得到更好的治療，多年來他的研究及論文都獲不少醫學期刊引用。

因此，高偉堅就在2019年決心創辦公司Neuropix，研發電子醫療裝置儀器tVNS Device，希望幫助有腦神經疾病的患者，甚至協助中風後的患者康復。「我希望將自己在腦神經醫學領域中的研究及經驗，搭配新科技技術，為各種受腦疾病以及精神疾病折磨的患者，帶來更先進及有效的醫療方法。」

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高援引數據指，香港貴為國際大都會，但本地患抑鬱疾病的比率就比較高，平均值就比世界高出2.5倍。「大約每7個香港人，就有1個患有抑鬱症。」高續道，在香港本地而言，患有精神以及抑鬱疾病的人卻鮮有求助。

當中約有26%患有抑鬱症的人會求助，即表示有74%的人正在默默承受痛苦煎熬。

現時不少人遇到難題都會先向網絡求助，而高偉堅亦留意到，現代人大多依賴流動裝置去解決疑難，因此他就將流動裝置的模式，融入自己的專項研究深層腦部神經調節領域，研發電子醫療裝置儀器tVNS Device，並附加專屬的應用程式，方便用戶時刻管理自己的療程。

專屬應用程式管理療程

Neuropix的電子醫療裝置儀器tVNS Device有兩部分，一部分戴在耳朵上，可持續地以電子脈衝通過耳朵傳送到大腦，並持續刺激大腦較高的區域，減少異常的大腦信號發出，以舒緩用戶各種腦神經疾病症狀。裝置的另一部分是一個控制器，用戶可以啟動、暫停、停止該電子脈衝。高偉堅表示，用戶每日以電子脈衝刺激腦神經的療程，最多只能使用4小時，再多的話會有危險。

為更方便用戶，用戶可以在智能電話中下載專屬的應用程式，管理自己的療程以及作各種數據紀錄，並可向系統反映自己的滿意程度，幫助改進系統。應用程式目前就支援iOS以及Android系統。

加入數碼港培育 拓大中華市場

最近該公司就進入數碼港的培育計劃，未來希望將公司規模再擴大至大中華地區。Neuropix的電子醫療裝置儀器tVNS Device目前已經在市場上有售，高偉堅表示，希望公司方案商業模式可以同時具有B2B以及B2C的特性。「可以與醫療機構合作，同時大眾用戶亦可以購買使用。」他透露，希望與醫療機構合作，並開放與用戶溝通，以微調產品方案。「疫情過後，公司發展將能正常化，希望與醫療健康機構合作，建立更多成功的用戶案例。」

▲ Neuropix創辦人及行政總裁高偉堅（Daniel Ko）表示，希望將該技術及療法微調至更適合亞洲人使用。（李彥煒攝）

高偉堅表示，希望將該醫學儀器帶到香港以及亞洲區市場，最近加入數碼港的培育計劃。他透露，啟動資金約有50萬港元，未來數碼港亦會協助公司與投資者配對，為Pre A輪投資作準備。「目前會將35%資源投放到產品研發方面，並專注研究將方案融入到適合亞洲人使用，25%資源用以發掘及招聘合適的人才，其餘的40%將投放到市場營銷及法規方面。」

據了解，該電子醫療裝置儀器tVNS Device及方案已在歐洲方面使用，約有400至500名患者的治療得到嚴格監控，並作為歐盟臨床實驗的一部分。「而香港及台灣的患者臨床實驗亦將開始，未來更會進一步伸展到其他東南亞國家，例如斯里蘭卡。」他補充，希望將該技術及療法微調至更適合亞洲人使用。

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記者：李彥煒