【阿斯利康疫苗】德國推行「溝針」 次針可打輝瑞或Moderna

各地相繼出現接種後阿斯利康疫苗的罕見血栓副作用個案，歐盟定調血栓是阿斯利康疫苗副作用之一，多國宣布只為特別年齡層人士接種。早前法國傳出安排接種首劑阿斯利康疫苗人士，次劑可以接種其實疫苗，德國亦決定推行相同政策。德國周二（13日）確認消息，不會為60歲以下人士接種兩劑阿斯利康疫苗。已經接種首劑阿斯利康疫苗人士，將會在12周後接種第二劑其他新冠疫苗。

南韓重啟阿斯利康疫苗接種計劃 但僅限30歲或以上 【下一頁】

德國疫苗委員會本月1日更新接種建議，已接種首劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗的60歲以下人士，第二劑應改為接種其他新冠疫苗。德國聯邦和地區衛生官周二同意建議，推薦已獲接種首劑阿斯利康疫苗的60歲以下人士，第二劑接種其他新冠疫苗。巴伐利亞州衛生部長霍勒舍克（Klaus Holetschek）表示，做法將為接種者提供良好保護。

剛宣布的政策和早前疫苗委員會的建議一致，委員會當時還建議首劑阿斯利康疫苗，和第二劑其他疫苗接種時間相隔12個星期。而第二劑疫苗，委員會則建議接種mRNA疫苗，即輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。

【阿斯利康疫苗】或與血栓有關連 英專家仍呼籲接種 【下一頁】

各地不少年輕人在接種阿斯利康疫苗後出現血栓情況，德國是其中一個限制該疫苗使用情況的國家。歐洲藥品管理局（EMA）上周表示，血栓應被列為阿斯利康疫苗罕見副作用之一，但強調接種疫苗整體利益大於風險。 歐洲藥品管理局指截止4月4日，在歐盟和英國地區接種了3,400萬劑阿斯利康疫苗，共有222例血栓個案。截止3月22日，共有18人因此死亡。

責任編輯：李俊儀