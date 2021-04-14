NFT首季銷售額突破156億 買家多過賣家1倍

「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）近期掀起熱潮，有報告指NFT今年首季銷售額突破20億美元（約156億港元），NFT買家更較賣家多一倍。上述NFT銷售額更未包括早前由藝術家Beeple創作並以NFT形式拍賣的首幅純數碼藝術品。

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追蹤NFT交易及市場的網站NonFungible.com發表報告指，NFT於今年首季的銷售額突破20億美元，為去年第4季銷售額的超過20倍。據悉，上述20億的銷售額未有將部分NFT交易納入統計，包括佳士得上月以NFT形式拍賣Beeple首幅純數碼藝術品，最終以6,900萬美元（約5.38億港元）的天價成交。

另一項為美國職業籃球聯賽（NBA）早前推出名為TopShot的計劃，用戶可通過交易平台購買喜愛球星的虛擬短片卡，今年首季市場銷售額達4.72億美元（約33.04億港元），也未納入統計。

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NFT的價格近期回落，但報告指NFT的平均價格於今年首季仍大幅上漲。網站SuperRare上的藝術品去年第4季的平均價格為1,231美元（約9,600港元），但今年首季於二級市場已急升至6,585美元（約5.13萬港元）。

市場仍處於熾熱氣氛，報告指今年首季的NFT買家達7.3萬人，較3.3萬名賣家多超過1倍。NonFungible.com指出上述數據反映新買家對NFT資產展現極大興趣，而很多持有NFT的人都希望保留資產，形成渴市現象。

責任編輯：鄭錦玲