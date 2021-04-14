【機迷熱話】任天堂Switch Lite再推新顏色　5月7日發售

▲ 任天堂今（14日）再宣布，手提專用的Nintendo Switch Lite將推出藍色機款。

任天堂（Nintendo）遊戲機Switch主機持續熱賣。任天堂今（14日）再宣布，手提專用的Nintendo Switch Lite將推出藍色機款，將維持原有Switch Lite的售價，並預定於5月7日發售，即日起接受預訂。

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任天堂宣布， Switch Lite推出全新配色，是次登場的是有點偏紫的「藍色」，讓系列現一共有5種顏色可挑選，現行色系為黃色、灰色、藍綠色，以及2020年3月登場的珊瑚色。Switch Lite藍色官方售價將會維持1,490港元，即日起接受預訂，5月7日正式發售。

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與此同時，任天堂台灣官網近日作出更新，任天堂香港有限公司將會在台灣成立分公司，將進行家用電視遊樂器之販售及物料供應安排業務。事實上，過去任天堂曾在台灣開設過任天堂的子公司，但在2014年時結束營業並把重心轉交到香港。是次又重回台灣開分公司，令外界猜測是否參考Sony撤離香港的做法。

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責任編輯：曾曉汶