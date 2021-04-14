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【菲臘親王喪禮】貫徹環保綠化理念 混能車護送靈柩

環球社會熱點 13:28 2021/04/14

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英國菲臘親王喪禮將於當地時間周六（17日）下午3時，於溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行。 據悉，為了向菲臘親王生前對環境保育熱誠致敬，王室打算安排菲臘親王喪禮以環保綠化為主題，包括以混能車運送靈柩及考慮採用羊毛製棺木。

英女王喪夫4日後復職 喪禮將獲破例安排 【下一頁】

菲臘親王喪禮將不會按照國葬儀式舉行，加上礙於新冠肺炎防疫措施，葬禮人數上限為30人 ，更不設公眾瞻仰，而全程會以電視直播。英國《太陽報》披露更多喪禮情節，指王室為致敬菲臘親王生前對環境保育的付出，喪禮將貫徹其環保思想，打造獨一無二的「綠色喪禮」。

負責運送靈柩的專用車輛是一輛由菲臘親王生前曾參與設計的Land Rover Defender 130 Gun Bus混能車，該車輛經過特別改裝以擺放靈柩，接載菲臘親王靈柩由溫莎堡前往聖喬治教堂。

限聚令前無特權 菲臘親王喪禮邊個有得去 【下一頁】

此外，據悉王室亦考慮採用羊毛材質打造棺木，由於羊毛容易被環境分解，王室打算利用堅固的回收紙板混合羊毛材質進行加固、於棺木內部鋪上有機棉，盡量於葬禮中減低破壞環境的程度。

王儲查理斯於2010年發現可以利用羊毛製造棺材的企業，其後王室與企業合作多年。企業過往曾多次為王室成員度身訂造服飾，包括為威廉王子及哈里親王婚禮製作軍裝。

責任編輯：郭麗明

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