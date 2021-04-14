英女王喪夫4日後復職 喪禮將獲破例安排

英國菲臘親王上周五（9日）離世後，外界關注英國王室，特別是英女王伊利沙伯二世的動態。菲臘親王與英女王次子安德魯王子曾指，菲臘親王離世為英女王帶來巨大空虛感。在菲臘親王離世後僅4日，英女王已恢復履行英國君主職務，主持英國內廷宮務大臣退休儀式。而在丈夫的喪禮上，英女王將獲得破例安排，有人陪伴左右。

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現年73歲的皮爾伯爵（William Peel）任職宮務大臣14年，於本月2日正式卸任。英女王當地時間周二（13日）於溫莎堡主持退休儀式，是次為其在菲臘親王離世後，首次親身履行王室職務。據悉，宮務大臣一職已由前MI5局長帕克（Andrew Parker）繼任，他將負責本周六（17日）舉行的菲臘親王葬禮安排。

由於現時英國防疫限制規定，民眾在喪禮上必須和非家庭成員人士保持最少2米距離，所以有指英女王或需在喪禮期間獨坐。但由於英女王似乎不太可能無人陪伴，英國傳媒《衛報》指，一名溫莎城堡工作人員將被允許，坐在英女王隔離一同參加喪禮。

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英國政府現時規定喪禮最多只能有30位來賓，期間所有人必須佩戴口罩，且禁止唱歌。據悉，英國軍方正加緊籌備葬禮。一眾英國皇家電子機械工程師正努力準備一輛，菲臘親王曾協助設計的特別越野路華車（Land Rover），在喪禮上運送棺材。

責任編輯：李俊儀