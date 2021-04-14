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【周末好去處】城市打卡好去處　旅遊事務署增15個「城市景昔」設置地點

商業 13:02 2021/04/14

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旅遊事務署今日（4月14日）推出第二階段的「城市景昔」旅遊項目。（政府新聞處圖片）

旅遊事務署今日（4月14日）推出第二階段的「城市景昔」旅遊項目，於中環、山頂、深水埗、佐敦和油麻地五個地區的指定地點，增設「AR時鐘」。

市民和旅客使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，可透過智能手機，使用擴增實境（AR）和多媒體技術，掃瞄安裝指定地點的「AR時鐘」標誌，便可體驗香港歷史全景圖像和現場真實全景的結合。

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應用程式設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享「城市景昔」的體驗。

新增的「城市景昔」指定地點合共有15個，包括：

1. 中環遮打花園

2. 山頂獅子亭
設有兩組「AR時鐘」

3. 深水埗六個指定地點
分別為大埔道（近YHA美荷樓青年旅舍）、大埔道/青山道休憩花園（近嘉頓中心）、青山道（近上李屋花園入口）、南昌街（近南昌街休憩花園入口）、荔枝角道（與石硤尾街交界）和荔枝角道（近雷生春）；

4. 佐敦及油麻地六個指定地點
分別為窩打老道（近油麻地果欄）、眾坊街（近油麻地報案中心）、眾坊街（近天后廟）、彌敦道（與加士居道交界）、佐敦道（近廟街入口）和廣東道（近戲曲中心）

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是次項目由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院楊建文媒體藝術講座教授邵志飛及團隊，負責進行研發和製作。首階段項目已於3月25日在中環七個指定地點及尖沙咀六個指定地點推出。

責任編輯：馬意文

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