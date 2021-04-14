【大行報告】大摩指小米AIoT+互聯網潛力被低估　升目標價三成籲「增持」

▲ 大摩認為，小米手機業務佔集團收入高，不少投資者逐將小米視作估值較同業為高的領先手機公司。

小米 （01810） 業務愈趨廣泛，券商摩根士丹利認為，小米的人工智能物聯網及互聯網（AIoT+internet）潛力被市場低估，建議市場將焦點放在小米近期的盈利表現，多於行業的長期發展，隨小米積極發展「手機+人工智能物聯網+互聯網」三為一體的模式，相信小米長遠會更具競爭力，故調高小米評級，由「與市場同步」上調至「增持」，目標價升31%至31.5元。

智能手機業務去年收入增長25%，佔小米去年總收入約62%，而人工智能物聯網及互聯網收入則升11%，佔總收入37%。以去年第四季付運量計，小米是全球第三大手機生產商。大摩認為，小米手機業務佔集團收入高，不少投資者逐將小米視作估值較同業為高的領先手機公司。

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不過，大摩預測，小米在人工智能物聯網的努力，將會反映在手機業務上，預期人工智能物聯網增長快跑贏手機增長，成為小米於2021至2030年的主要收入來源。大摩稱，小米擁有不少優勢，包括（1）用戶基礎龐大，能迅速迎合其需要；（2）成本下降；（3）原廠委托設計（ODM）及代工生產（OEM）規模擴大而快速改善。

「預期小米的人工智能物聯網及互聯網將會共同發展成一個強大的生態系統，帶來不少正面影響。」大摩指，小米用戶基數大，可帶快有關發展，而且可以吸引及鞏固用戶基礎。

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大摩亦看好舜宇光學 （02382） 前景，預期舜宇的潛在新訂單會有驚喜，並看好舜宇可捕捉汽車鏡頭的機會。大摩相信，自動駕駛將推動汽車鏡頭需求大增，令汽車鏡頭需求佔2021至2025年新增鏡頭需求的一半。大摩維持舜宇「增持」評級，惟降目標價11%至208元。

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編輯：陳韻妍