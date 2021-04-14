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【不輸蘋果】三星宣布　Galaxy Unpacked發布會4月28日舉行

科技 12:17 2021/04/14

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三星（Samsung）宣布下一場Galaxy Unpacked活動，將會在香港時間4月28日晚上10點舉行。

蘋果（Apple）才剛公布將在4月20日舉行蘋果春季發表會，蘋果競爭對手三星（Samsung）也不甘示弱，隨即宣布下一場Galaxy Unpacked活動，將會在香港時間4月28日晚上10點舉行。外媒預計，三星是次發布會的主角，可能會是三星手提電腦產品Galaxy Book Pro以及智能手錶。

【蘋果動向】蘋果確認春季發布會日期　預估下星期公布這項產品

【5G手機】Google證實本年內推Pixel 5a 5G手機　僅在美國及日本上市

三星今（14日）正式宣布，將在4月28日晚上10點進行Unpacked 活動。預告影片提及，「史上最強Galaxy裝置即將到來（the most powerful Galaxy is coming）」。雖然主角未在影片中出現，但外媒從影片中的元素預測，片段末段的動畫暗示將會是掀蓋產品，相信是Galaxy Book手提電腦或Galaxy Z Fold3摺疊手機。

根據早前爆料達人Evan Blass流出的三星2021年發表時間表，4月中旬原定有場手提電腦新品發表會，而且Galaxy Book已有一段時間沒有推出新一代，符合「史上最強Galaxy裝置」的形容。而較早前有消息指，旗艦摺疊機Galaxy Z Fold3預計7月才會亮相，用以取代以往都在8月發表的Galaxy Note系列。到底是次發布會的主角是誰？就有待三星在28日揭曉了！

【三星新品】三星推升級版SmartTag Plus物品追蹤器　將於4月16日上市

責任編輯：曾曉汶

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