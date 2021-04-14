【零售寒冬】周大福逆市挫逾2%　富瑞降評級：近日升勢已反映利好

▲ 周大福被富瑞下調投資評級至「持有」，富瑞解釋因其潛在升幅收窄至不足15%。（資料圖片）

「疫苗氣泡」及「來港易」措施刺激零售板塊氣氛好轉，零售餐飲股昨日普遍上揚。但昨日創逾52周高的周大福 （01929） 今日就逆市下跌，而且遭券商富瑞削其投資評級至「持有」，富瑞解釋周大福近日的升勢，可能已經反映短期的利好因素。

零售股昨日普遍急漲，其中因上季內地同店銷售增加1.4倍的周大福，昨日一度急漲4.8%高見13.48元。但升勢不繼，周大福今早股價受壓，中午收報12.82元，跌2.1%，成交5418.4萬元。

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富瑞發報告指，周大福上季內地銷售表現強勁，同店銷售顯著拋離同業，相信同時反映在周大福今年以來股價相對大市的升幅。但正因如此，富瑞相信升勢已反映壓抑的婚嫁需求及毛利率提升的預期，在潛在升幅不足15%的情況下，遂將周大福的評級由「買入」降至「持有」，而目標價則因上調周大福盈利預測，而由原本的11.6元調升至14元。

以周大福最新報12.82元計，即潛在升幅9.2%。

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編輯：趙穎妍