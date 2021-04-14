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【零售寒冬】周大福曾逆市挫3%　富瑞降評級：近日升勢已反映利好

股市 16:41 2021/04/14

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周大福被富瑞下調投資評級至「持有」，富瑞解釋因其潛在升幅收窄至不足15%。（資料圖片）

受「疫苗氣泡」及「來港易」措施刺激，零售板塊氣氛好轉，零售餐飲股昨日普遍上揚。但昨日曾創逾52周高的周大福 （01929） 今日就逆市下跌，並遭券商富瑞削其投資評級至「持有」。富瑞解釋，周大福近日的升勢，可能已經反映短期的利好因素。周大福今日最多曾跌約3%，收報12.98元全日跌0.9%。

零售股昨日普遍急漲，其中因上季內地同店銷售增加1.4倍的周大福，昨日一度急漲4.8%高見13.48元。但升勢不繼，周大福今早股價受壓，最低見12.7元、跌幅達3.1%，全日成交1.1億元。

周大福昨日一度急漲4.8% 上季零售值按年增1.5倍｜詳看【下一頁】

內地居民下月「來港易」抵港毋須檢疫 珠寶零售股昨日急漲｜詳看【下一頁】

富瑞發報告指，周大福上季內地銷售表現強勁，同店銷售顯著拋離同業，相信同時反映在周大福今年以來股價相對大市的升幅。但正因如此，富瑞相信升勢已反映壓抑的婚嫁需求及毛利率提升的預期，在潛在升幅不足15%的情況下，遂將周大福的評級由「買入」降至「持有」，而目標價則因上調周大福盈利預測，而由原本的11.6元調升至14元。

以周大福最新報12.82元計，即潛在升幅9.2%。

相關文章：

【疫苗氣泡】叙福樓黃傑龍：業界難落實疫苗氣泡　料食肆維持堂食至晚上10時

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編輯：趙穎妍

港股 同店銷售 潛在升幅 餐飲 零售 周大福（01929） 板塊 餐飲股 來港易 疫苗氣泡
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