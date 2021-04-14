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【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第二版）

環球社會熱點 18:33 2021/04/14

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麻生太郎表示日本核廢水較中韓等國核電站排入海的濃度更低，更稱飲了日本核廢水也不會有事。

日本核廢水存放量明年達到上限，日本政府決定兩年後開始將日本核廢水倒入大海，更指核廢水將稀釋至世界衛生組織（WHO）可飲用水標準。日本副首相及財務大臣麻生太郎表示，日本核廢水較中韓等國核電站排入海的濃度更低，更稱即使飲了日本核廢水也不會有事。

（第二版加入中國及南韓回應）

【日本核廢水】食安、環境等爭議點逐一拆解 【下一頁】

【日本核廢水】稀釋至世衛飲用水標準 分30年倒落海 【下一頁】

中國外交部發言人趙立堅回應指，日本政府無視國內外質疑及擔憂，其決定無視生態環境，完全是不正義的行為，中方敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。

趙立堅續指，日方應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在衡量對附近國家影響及與國際原子能機搆達成一致共識前，不得擅自把核廢水排海。他批評海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方處理核廢水不應讓全世界買單。

至於日本有個別官員稱喝了這些核廢水也沒事，趙立堅稱請他喝了再說。

南韓政府對日方排放核污水的決定表示遺憾，周二下午已召見日本駐南韓大使相星孝一，就核污水排入大海的決定提出嚴正抗議。

南韓總統文在寅在青瓦台主持會議，指示各部門研究向國際海洋法法庭提出申訴，要求在未有最終判決前，暫時禁止日本排放核廢水。

【日本核廢水】倒落海引多方回應 美國表態力撐 【下一頁】

據悉，日本政府最快於本周召開閣僚會議就形象受損問題商討對策，計劃設立涵蓋當地相關人士的協商機制，並有意通過各國駐日本大使館向海外發布資訊。

《日經中文網》早前報道，麻生太郎於日本政府決定將核廢水倒入大海後表示，日本政府按照科學依據早就應該這樣做。

麻生太郎於內閣會議後的記者會上表示，經處理核廢水的放射性物質「氚」（tri）濃度比中國和南韓核電站排入海洋中的濃度更低，又表示那些水喝了都不會有甚麼事。

福島核電廠變遷

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責任編輯：鄭錦玲

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