【日本核廢水】麻生太郎稱安全：飲咗都無事

▲ 麻生太郎表示日本核廢水較中韓等國核電站排入海的濃度更低，更稱飲了日本核廢水也不會有事。

日本核廢水存放量將在明年達到上限，日本政府決定兩年內開始將日本核廢水倒入大海，更指核廢水將稀釋至世界衛生組織（WHO）可飲用水標準。日本副首相及財務大臣麻生太郎表示，日本核廢水較中韓等國核電站排入海的濃度更低，更稱即使飲了日本核廢水也不會有事。

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【日本核廢水】稀釋至世衛飲用水標準 分30年倒落海 【下一頁】

《日經中文網》報道，麻生太郎於日本政府決定將核廢水倒入大海後表示，日本政府按照科學依據早就應該這樣做。麻生太郎於內閣會議後的記者會上表示，經處理核廢水的放射性物質「氚」（tri）濃度比中國和南韓核電站排入海洋中的濃度更低，又表示那些水喝了都不會有甚麼事。

根據日本政府的計劃，負責經營福島核電廠的東京電力公司會先按監管機構要求建造設施，料於兩年後開始排放廢水，計劃將耗時30年。

東電會使用先進液體處理系統處理核廢水，但仍然無法去除氚。 根據日本政府計劃， 氚的濃度將會被稀釋至每公升少於1,500貝克（becquerels，衡量放射性活躍度國際單位）。這個濃度為日本安全標準所允許的40分之1，世衛可飲用水標準的7分之1。

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日本政府決定將核廢水排入海中，引起多方關注。中國批評日本政府的做法極其不負責任，敦促日本政府重新審視福島核電站核廢水處置問題。南韓政府對日方排放核污水的決定表示遺憾，當地周二（13日）下午更召見日本駐南韓大使相星孝一，就核污水排入大海的決定提出嚴正抗議。日本《共同社》指出，日本政府公布決定後面臨日益升溫的批評，正全力爭取日本國内外的理解。

據悉，日本政府最快於本周召開閣僚會議就形象受損問題商討對策，計劃設立涵蓋當地相關人士的協商機制，並有意通過各國駐日本大使館向海外發布資訊。

責任編輯：鄭錦玲